с чего всё началось

Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц. Об этом Михаил Мурашко заявил в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что в настоящий момент в РФ производятся более 20 тест-систем.

Экономика Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок. 1

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 3

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 3

Гаджеты Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820 MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор. 4

Общество Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. 15

Авто В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей. 98

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 393

Здоровье В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом В Брянской области с начала пандемии около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Несколько недель назад их было более сотни. 25

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".

Общество Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. 7

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 79

Наука Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.

Технологии В Новосибирске нашли новый способ выявления коронавируса В межведомственной группе по борьбе с угрозой COVID-19 Сибирского отделения РАН заявили о возможности выявления инфекции по выдоху. 41

Музыка Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире Последний трек «Hypnodancer», где участники группы в шутку предстают мошенниками в казино, за десять дней собрал больше 33 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков в YouTube. 581

Технологии ФБР взломало iPhone террориста без помощи Apple После нескольких месяцев безуспешных попыток ФБР удалось наконец без помощи Apple разблокировать по крайней мере один из двух защищённых паролем iPhone, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани (Mohammed Saeed Alshamrani), виновнику стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года, сообщает CNN.

Футбол «Барселона» хочет пригласить Шкриньяра, если из команды уйдет Умтити Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет пригласить 25-летнего словака, если защитник Самюэль Умтити покинет «Барселону».

Общество Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов. 175

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.