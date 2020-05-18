Коронавирус
Деловое.ТВМинздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц. Об этом Михаил Мурашко заявил в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что в настоящий момент в РФ производятся более 20 тест-систем.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
"Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.РИА Новости13:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
Певец Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Развод с женой Аленой Гавриловой певец и бизнесмен Эмин Агаларов прокомментировал в своем Instagram-аккаунте.
iReactor 12:51
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей.
REGNUM 08:01
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Здоровье
В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом
В Брянской области с начала пандемии около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Несколько недель назад их было более сотни.
Брянские новости 15:47
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Деловое.ТВ 14:32
Происшествия
В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу
Автомобильный экипаж сотрудников Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда заметил семейство уточек, пытающееся перейти дорогу.
Вести.Ru 15:31
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ выявления коронавируса
В межведомственной группе по борьбе с угрозой COVID-19 Сибирского отделения РАН заявили о возможности выявления инфекции по выдоху.
ГЛАС.RU 04:30
Музыка
Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире
Последний трек «Hypnodancer», где участники группы в шутку предстают мошенниками в казино, за десять дней собрал больше 33 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков в YouTube.
Союзное Вече 09:37
Технологии
ФБР взломало iPhone террориста без помощи Apple
После нескольких месяцев безуспешных попыток ФБР удалось наконец без помощи Apple разблокировать по крайней мере один из двух защищённых паролем iPhone, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани (Mohammed Saeed Alshamrani), виновнику стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года, сообщает CNN.
3DNews 16:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ
В своем аккаунте Instagram теледива прокомментировала слухи о собственном увольнении и уходе с канала.
Sunmag.me 09:51
Футбол
«Барселона» хочет пригласить Шкриньяра, если из команды уйдет Умтити
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет пригласить 25-летнего словака, если защитник Самюэль Умтити покинет «Барселону».
Sports.ru 15:55
Общество
Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
ТРК Сейм (Курск) 12:01
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48