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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАСС08:47
Российская газета

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Российская газета09:23
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости09:01
Телеканал 360°

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Телеканал 360°08:53
РБК

Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

РБК09:43
RT на русском

Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

RT на русском09:44
Известия

В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

Известия08:35

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

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РИА Новости20:16
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

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Газета.Ru13:30
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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