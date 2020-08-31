Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.