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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАСС08:47
Российская газета

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Российская газета09:23
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости09:01
Телеканал 360°

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Телеканал 360°08:53
РБК

Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

РБК09:43
RT на русском

Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

RT на русском09:44
Известия

В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

Известия08:35

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