Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
С чего всё началось
Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря
По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
ТАСС09:01
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