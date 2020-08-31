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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
ТАСС09:01
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Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

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Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

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В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

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ТАСС

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Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

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