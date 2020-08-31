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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
ТАССвчера в 08:47
Подробнее о событии
Российская газета

Прививки по осени считают

Российская газетавчера в 15:20
РБК

Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

РБКвчера в 09:43
РЕН ТВ

Более 2,5 тыс. добровольцев набраны для испытания вакцины от COVID-19

РЕН ТВвчера в 04:27
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАССвчера в 08:47
РИА Новости

Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 09:01
Коммерсантъ

«Мы все равно не уйдем от вакцинации»

Коммерсантъвчера в 04:30
RT на русском

Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

RT на русскомвчера в 09:38

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена
Право.рувчера в 02:58
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
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REGNUMвчера в 09:24
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

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РИА Новости18:26
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В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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