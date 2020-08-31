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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года, передает РИА "Новости". По его словам, в это же время начнутся поставки вакцины в регионы.В источнике
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Российская газета

Прививки по осени считают

Российская газетавчера в 15:20
РБК

Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

РБКвчера в 09:43
Газета.Ru

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:27
РИА Новости

Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 09:01
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАССвчера в 08:47
RT на русском

Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

RT на русскомвчера в 09:44
Известия

В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

Известиявчера в 08:35

Семь сотрудников МВД Южной Осетии арестованы из-за смерти задержанного

В Южной Осетии арестовали семерых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий по резонансному делу о смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева, после которой в республике начались акции протеста.
Интерфаксвчера в 14:24
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:46
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

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РИА Новостивчера в 16:23
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)вчера в 06:36
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В ОАЭ прогремели два взрыва. Есть погибшие

Абу-Даби, 31 августа 2020, 14:36 — REGNUM Трое человек погибли, еще несколько получили ранения 31 августа в результате двух взрывов в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы и местные СМИ Reuters.
REGNUMвчера в 07:36
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