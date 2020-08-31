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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.В источнике
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РБК

Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

РБК09:43
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАСС08:47
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости09:01
Телеканал 360°

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Телеканал 360°08:53
Российская газета

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Российская газета09:23
RT на русском

Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

RT на русском09:44
Известия

В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

Известия08:35

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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«Газпром» продолжит судиться с Польшей

«Газпром» заплатил польской нефтегазовой компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, однако продолжит судиться с ней в апелляционном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу финансово-экономического департамента корпорации Александра Иванникова.
Lenta.ru10:32
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Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
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