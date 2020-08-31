Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
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Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.В источнике
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