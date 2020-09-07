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Российская газета
Российская газета

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.В источнике
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РБК

Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РБК09:26
Российская газета

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Российская газета08:33
Москва 24

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

Москва 2408:03
ТАСС

Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе

ТАСС08:16
Известия

Мурашко назвал сроки начала пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

Известия08:15
РИА Новости

Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РИА Новости08:11
RT на русском

Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19

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