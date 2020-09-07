Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Смотрите также
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
СКА почтил память погибших в авиакатастрофе игроков «Локомотива»
Церковный суд лишил сана клириков схимонаха Сергия
В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников
Москвич обнаружил скрипку Страдивари в квартире во время уборки
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
Клинические испытания вакцины «Вектора» завершатся 30 сентября
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Исполнителя теракта в клубе Стамбула приговорили к пожизненному сроку
Джокович оштрафован на $10 тысяч за попадание мячом в арбитра
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.В источнике
Подробнее о событии