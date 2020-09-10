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Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газетавчера в 13:44
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ruвчера в 13:48
Взгляд.ру

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Взгляд.рувчера в 12:11
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москвавчера в 12:01
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
ТАССвчера в 15:36
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Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

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РБКвчера в 14:49
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Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Газета.Ruвчера в 07:22
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РБКвчера в 12:51
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

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ИА Красная Весна8 сентября в 05:08
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США призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального

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ИА Красная Веснавчера в 16:32

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RT на русскомвчера в 11:06
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