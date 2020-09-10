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Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

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RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51
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Газета.Ruвчера в 13:48
Российская газета

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Российская газетавчера в 13:44
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
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Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

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ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51

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