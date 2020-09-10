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Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газетавчера в 13:44
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москвавчера в 12:01
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ruвчера в 13:48
Взгляд.ру

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Взгляд.рувчера в 12:11
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51

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RT на русскомвчера в 06:20
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

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Ведомостивчера в 08:43
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Evo-rus.comвчера в 07:48
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RT на русском18:39
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