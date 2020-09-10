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Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газетавчера в 13:44
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ruвчера в 13:48
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москвавчера в 12:01
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

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RT на русском18:23
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ТАСС22:06