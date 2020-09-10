Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса
В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Говорит Москвавчера в 12:01