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Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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