Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса
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Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 24».В источнике
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