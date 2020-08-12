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Ведомости
Ведомости

Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 24».В источнике
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ТАСС

Мурашко: первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель

ТАСС03:40
Российская газета

Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех

Российская газета03:30
РИА Новости

Минздрав рассказал, когда выпустят первые партии вакцины от COVID-19

РИА Новости03:26
Комсомольская правда

Мурашко: Вакцинация будет добровольной для всех

Комсомольская правда03:27
Lenta.ru

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru03:27
RT на русском

В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса

RT на русском03:28
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во «вмешательстве»

Обвинения Лондона в адрес Москвы создают негативный информационный фон, который деструктивно влияет на диалог стран и развитие двусторонних связей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости03:08

СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
РБКвчера в 12:12
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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