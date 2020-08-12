СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.