Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса. Пока ведомство рекомендует взрослым для излечения от него три препарата, которые используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

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