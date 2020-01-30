Здоровье

Lenta.ruLenta.ruМинздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Эксперты оценили рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

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Минздрав рекомендовал три лекарства для лечения коронавируса

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Минздрав порекомендовал три препарата для терапии коронавируса

ТАСС04:18

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Коммерсантъ04:21

Мнения врачей разделились после списка лекарств для лечения коронавируса от Минздрава

Телеканал 360°06:08

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

RT на русском04:03

Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

Интерфакс03:46
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Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
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Впервые описан один из самых опасных хищных динозавров

Первые останки были обнаружены еще в 1990 году, во время раскопок на территории формации Моррисон, однако описать находку удалось лишь недавно.
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

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Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
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Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев призвал внести в Конституцию Российской Федерации пункт о защите традиционных семейных ценностей, а также закрепить в Основном законе понятие семьи как «союза мужчины и женщины».
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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
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Фигуристка Алёна Канышева покинула группу тренера Тутберидзе

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Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
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СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
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МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Авто

Новый Kia Sorento раскрыт полностью на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
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Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Будущее России. Национальные проекты 28 января в 10:39
Происшествия

Взрыв и стрельба в Харькове: полиция начала операцию «Сирена»

Полиция Харькова объявила о начале операции «Сирена» после того, как неизвестные в четверг, 30 января, устроили взрыв и стрельбу возле областного Дома ребенка на Кузнецкой улице.
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Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
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Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
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McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

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Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Глава СБР Драчёв не питает больших иллюзий насчёт чемпионата мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) отметил, что организация реалистично относится к шансам спортсменов на завоевание медалей на чемпионате мира в Антхольце.
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Помилованная Путиным израильтянка встретилась с Нетаньяху

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Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Посольство Украины в США указало телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее Instagram.
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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

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