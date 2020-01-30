Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

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