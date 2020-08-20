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РБК
РБК

Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального

Врачи рассматривают отравление как одну из версий госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Там отметили, что Навальный находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.В источнике
С чего всё началось
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в твиттере
, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера.
РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 20 августа

Интерфакс14:08
Тайга.инфо

Что известно о состоянии Алексея Навального

Тайга.инфо11:51
РИА СуперОмск

Состояние Навального не улучшилось – омский Минздрав

РИА СуперОмск07:47
Эхо Москвы

Омские врачи утверждают, что Алексей Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии

Эхо Москвы11:06
Коммерческие Вести

Появилась противоречивая информация об обстоятельствах, после которых НАВАЛЬНЫЙ оказался в реанимации

Коммерческие Вести02:17
НГС55

Минздрав прокомментировал госпитализацию Алексея Навального в Омске

НГС5500:59
ТАСС

Омские власти подтвердили факт госпитализации Навального

ТАСС01:10

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ru10:38
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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