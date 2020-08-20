Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального

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Врачи рассматривают отравление как одну из версий госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Там отметили, что Навальный находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.