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Neva.Today
Neva.Today

Минздрав не планирует прививать детей от коронавируса

Министерство здравоохранения не планирует прививать детей от новой коронавирусной инфекции.В источнике
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РБК

Глава Минздрава назвал исключенную из вакцинации от COVID-19 группу

РБК05:56
РИА Новости

В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

РИА Новости05:04
ТАСС

Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

ТАСС04:27
Российская газета

Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

Российская газета04:45
RT на русском

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

RT на русском04:44
Известия

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Известия04:44
URA.Ru

Глава Минздрава объяснил, кого не будут прививать от коронавируса

URA.Ru04:48

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
1

Kia представила обновленный Stinger

Продажи обновленного Kia Stinger на рынке Южной Кореи начнутся в третьем квартале 2020 года, затем поэтапно модель будет выводиться на рынки разных стран, где присутствует бренд KIA.
Движок06:00
3

ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от корпорации Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.
Коммерсантъ07:22
2

Экс-мэра Липецка хотят через суд отстранить от должности префекта

По версии следствия, глава Тербунского района с апреля по июнь прошлого года не препятствовал незаконной добыче 14 тыс. тонн песка в одном из карьеров, которую вел некий предприниматель (возможно, речь идет о компании "Сельхозинвест").
Агентство Бизнес Информации07:21
1

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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