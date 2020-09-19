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Говорит Москва
Говорит Москва

Минздрав не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым человеком профилактических мер.В источнике
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ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

ТАСС02:06
Газета.Ru

Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19 в РФ

Газета.Ru02:27
РЕН ТВ

В Минздраве не прогнозируют вторую волну COVID

РЕН ТВ02:13
RT на русском

Инфекционист не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

RT на русском03:00
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
Уфа1.ру

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Уфа1.рувчера в 11:04
НГС55

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

НГС55вчера в 11:04

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Чем закончился сериал «Игра на выживание»

На протяжении всего сериала героев постоянно сталкивали друг с другом, создавая им такие условия для обитания, где вместо сильной команды на первый план выходили сильные игроки, которые в прямом смысле давили слабых.
Вокруг ТВвчера в 04:02

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Шепелев: Пугачева сказала, что я любовник Галкина

РИА Новости / Кирилл Каллиников Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о самом нелепом слухе, который ходит про него из-за того, что после смерти матери своего сына Платона от певицы Жанны Фриске он не афиширует свою личную жизнь.
РЕН ТВ22:09
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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