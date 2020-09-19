Шепелев: Пугачева сказала, что я любовник Галкина

РИА Новости / Кирилл Каллиников Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о самом нелепом слухе, который ходит про него из-за того, что после смерти матери своего сына Платона от певицы Жанны Фриске он не афиширует свою личную жизнь.