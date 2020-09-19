Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
На протяжении всего сериала героев постоянно сталкивали друг с другом, создавая им такие условия для обитания, где вместо сильной команды на первый план выходили сильные игроки, которые в прямом смысле давили слабых.
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости / Кирилл Каллиников Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о самом нелепом слухе, который ходит про него из-за того, что после смерти матери своего сына Платона от певицы Жанны Фриске он не афиширует свою личную жизнь.
37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.