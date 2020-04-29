Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов. Так, ведомство заявило, что таким людям не требуется терапия, пишет ТАСС.

В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе

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