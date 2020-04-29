Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе

Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов. Так, ведомство заявило, что таким людям не требуется терапия, пишет ТАСС.
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Минздрав не увидел необходимости лечить бессимптомных больных COVID-19

РБК08:27

В Минздраве не увидели необходимости в лечении бессимптомных больных с COVID-19

Интерфакс07:53

В Минздраве заявили, что лечить COVID-19 при бессимптомном течении не нужно

ТАСС06:39

Минздрав России назвал ненужным лечение бессимптомных носителей коронавируса

Lenta.ru07:04

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

Газета.Ru06:40

В Минздраве РФ объяснили, когда не нужно лечить COVID-19

URA.Ru07:10

Минздрав: при бессимптомном течении COVID-19 лечение не требуется

РИА Новости06:35
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС вчера в 11:50
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
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Происшествия

Раскрыт семейный бизнес вора в законе Кости Шрама под прикрытием ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли семейный бизнес вора в законе Кости Шрама по нелегальному обналичиванию денег под прикрытием ФСБ.
Lenta.ru 11:22
Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Политика

Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Политика

МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17

Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина

Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
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Кино

Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан

ToDay News Ufa 07:18
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 27 апреля в 17:52
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Технологии

«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»

За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.
Доктор Питер 05:38
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Здоровье

У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус

В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Армия и оружие

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 04:45
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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Общество

Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

Игромания.ру 08:39
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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