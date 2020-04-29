Коронавирус

УралинформбюроУралинформбюроМинздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
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Минздрав не увидел необходимости лечить бессимптомных больных COVID-19

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Минздрав России назвал ненужным лечение бессимптомных носителей коронавируса

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Интерфакс07:53

Минздрав: при бессимптомном течении COVID-19 лечение не требуется

РИА Новости06:35
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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