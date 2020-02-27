Здоровье
BFM.ruМинздрав не согласился с выводами Счетной палаты
Комментарий пресс-службы министерства здравоохранения публикует РБК. В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
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Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды
Интерфаксвчера в 16:23
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