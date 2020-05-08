Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.
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Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

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Мурашко: Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане

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В Минздраве вызывает обеспокоенность ситуация с коронавирусом в Дагестане

Газета.Ru05:44

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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
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Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

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Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Meizu 17 и 17 Pro представлены официально

Китайская компания Meizu после долгого перерыва представила свои новые флагманские смартфоны Meizu 17 и 17 Pro.
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Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
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Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

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Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
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Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

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Второй самолет с российскими военными вылетел из Италии

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