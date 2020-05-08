Коронавирус
Lenta.ruМинздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.
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Мурашко: Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане
Будущее России. Национальные проекты05:54
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Общество
Более 13 тыс. нарушений самоизоляции выявили в Подмосковье
В Московской области выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
Правительство Московской области 11:49
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Армия и оружие
Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»
В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".
Российская газета 03:27
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Безработица в США выросла до 14,7% в апреле
Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
Ведомости 09:16
Шоу-бизнес
Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»
Woman.ru вчера в 12:36
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Авто
ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Культура
Оркестр Мариинки записал «Время, вперед!» с котами, детьми и собаками
Музыканты Мариинского театра опубликовали видеозапись «Оркестр на карантине».
РБК 13:25
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Политика
Трамп усомнился в том, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно подозрений Америки в отношении Китая по поводу распространения коронавирусной инфекции в мире.
Вечерняя Москва 09:06
Армия и оружие
В США напомнили о покупке источника российской угрозы
«К сожалению, разработка высококачественных имитаторов для оружия и других систем, которые могут применять потенциальные противники, не всегда легка, и в некоторых случаях оказывается возможным просто обратиться к источнику самой угрозы», — пишет американское издание.
Lenta.ru 13:41
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Наука
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Здоровье
Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой
Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 14:01
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44