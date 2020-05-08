Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.
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Минздрав России, Шевченко, Уткин и США обеспокоены ситуацией по коронавирусу в Дагестане

РИА Дербент08:56

Коронавирус: Мурашко рассказал о наиболее проблемных регионах

REGNUM06:05

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

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Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

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Мурашко: Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане

Будущее России. Национальные проекты05:54

В Минздраве вызывает обеспокоенность ситуация с коронавирусом в Дагестане

Газета.Ru05:44

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

РЕН ТВ06:34
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Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
7
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,7K
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
1,2K
Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель

Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Car.ru 00:35
3
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
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Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
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Политика

Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
28
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Политика

Der Spiegel: российские хакеры могли украсть «тысячи писем» Меркель

Издание Der Spiegel утверждает, что якобы российские хакеры в 2015 году могли украсть "тысячи писем" канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РЕН ТВ 07:34
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Политика

Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону

Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
28
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Политика

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
5
Авто

Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать автозапчасти

Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать к ним запчасти, при этом запрет на продажу автомобилей сохраняется.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
15
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
545
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна назвала подаренное ей обручальное кольцо «атавизмом»

Супруга юмориста рассказала, что ее отец никогда не носил кольца и это не помешало паре прожить вместе 34 года.
VSE42.RU 03:40
4
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 20:42
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Здоровье

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Экономика

Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
17
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
Известия 06:39
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Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
Evo-rus.com 10:23
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Футбол

Овчинников: «Смена тренера в „Локомотиве“ вызывает много вопросов»

Накануне экс-глава столичного "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что современные футбольные клубы в России существуют за деньги акционеров и государства, а это значит, что болельщики не должны влиять на выбор главного тренера команды.
Sport.ru 10:13
Здоровье

Российские тесты на коронавирус назвали «крайне неточными»

Ведущий научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета и ведущий сотрудник института физико-химических исследований RIKEN (Япония), участвовавший в разработке изотермального теста на COVID-19 Олег Гусев считает, что огромная доля ложноотрицательных тестов в России - результат так называемого "человеческого фактора".
Новые Известия 06:25
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