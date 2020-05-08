Коронавирус
Lenta.ruМинздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.
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Мурашко: Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане
Будущее России. Национальные проекты05:54
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Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель
Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Car.ru 00:35
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Общество
В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Политика
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Der Spiegel: российские хакеры могли украсть «тысячи писем» Меркель
Издание Der Spiegel утверждает, что якобы российские хакеры в 2015 году могли украсть "тысячи писем" канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РЕН ТВ 07:34
Политика
Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Авто
Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать автозапчасти
Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать к ним запчасти, при этом запрет на продажу автомобилей сохраняется.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Шоу-бизнес
Жена Петросяна назвала подаренное ей обручальное кольцо «атавизмом»
Супруга юмориста рассказала, что ее отец никогда не носил кольца и это не помешало паре прожить вместе 34 года.
VSE42.RU 03:40
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 20:42
Здоровье
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили
Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
Известия 06:39
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
Evo-rus.com 10:23
Футбол
Овчинников: «Смена тренера в „Локомотиве“ вызывает много вопросов»
Накануне экс-глава столичного "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что современные футбольные клубы в России существуют за деньги акционеров и государства, а это значит, что болельщики не должны влиять на выбор главного тренера команды.
Sport.ru 10:13
Здоровье
Российские тесты на коронавирус назвали «крайне неточными»
Ведущий научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета и ведущий сотрудник института физико-химических исследований RIKEN (Япония), участвовавший в разработке изотермального теста на COVID-19 Олег Гусев считает, что огромная доля ложноотрицательных тестов в России - результат так называемого "человеческого фактора".
Новые Известия 06:25