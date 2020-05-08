Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

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