В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).

с чего всё началось

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей. В Минздраве считают, что это связано с зарплатами и социальными причинами, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку ведомства о состоянии здравоохранения в субъектах.

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