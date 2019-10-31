Здоровье

РБКРБКМинздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показала Бурятия. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499.
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с чего всё началось

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).
РБК01:30

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Минздрав обнаружил сокращение числа враче в 54 регионах

Эхо Москвы02:31

В 54 регионах России сократилось число врачей

Коммерсантъ02:53

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

Lenta.ru02:43

Обнаружено сокращение числа врачей в 54 регионах России

Московский Комсомолец03:03

Минздрав: в 54 регионах России сократилось число врачей

URA.Ru02:17

В двух регионах России число врачей за год уменьшилось больше чем вдвое

Говорит Москва01:47

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

РБК01:30
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