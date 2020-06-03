Коронавирус
RT на русскомМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.
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Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Российская газета 10:32
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
В России введут новый крупный штраф для автомобилистов
В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
Футбол
Тренер «Сокола» может возглавить «Краснодар»
В среду, 3 июня, «МАТЧ ТВ» сообщил, что главный тренер клуба ПФЛ «Сокол» (Саратов) Игорь Захаряк рассматривается на аналогичную должность в «Краснодаре».
ГЛАС.RU 10:06
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
Ежедневно в Петербурге госпитализируют по 750 человек
В Северной столице каждый день госпитализируют около 750 человек, примерно столько же или чуть больше выписывают.
Росбалт 12:17
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 04:08
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Наука
Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови
Выяснилось, что люди со второй группой крови в 1,2 раза чаще заболевают COVID-19, с первой группой — в 1,3 раза реже.
Lenta.ru 11:53
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10