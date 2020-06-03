Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.
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