Коронавирус
РИА НовостиМинздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
В новой, уже пятой редакции рассказывается о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, лекарствах, которые запрещено или нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, а также о схемах медикаментозной профилактики коронавируса.
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Минздрав озвучил схему профилактики для контактировавших с заболевшими COVID-19
Московский Комсомолец06:11
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
Агентство Москва05:17
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.