Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

В новой, уже пятой редакции рассказывается о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, лекарствах, которые запрещено или нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, а также о схемах медикаментозной профилактики коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Аргументы и Факты06:21

Минздрав озвучил схему профилактики для контактировавших с заболевшими COVID-19

Московский Комсомолец06:11

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Газета.Ru05:04

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости05:33

Минздрав составил новый список препаратов для лечения коронавируса

Профиль05:29

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Агентство Москва05:17

Минздрав РФ выпустил пятую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Известия05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество

Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ

Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.
Рамблер вчера в 12:08
Здоровье

В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 07:52
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Здоровье

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 03:46
Здоровье

Коронавирус поражает головной мозг

Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Мир новостей 07:21
Политика

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:41
Политика

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
ТАСС вчера в 13:25
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия

В Новокуйбышевске загорелась установка нефтехимической компании

ТАСС 08:30
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Здоровье

20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани

Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Кавказский узел 06:50
Общество

Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:14
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Экономика

«Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне

Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
РИА Новости 06:18
Здоровье

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 07:19
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Российская газета 08:58
Кино

Студия Михаила Зыгаря и «Яндекс» запустили проект «Настоящий 1945»

Студия Михаила Зыгаря «История Будущего» вместе с издательством «Яндекса» запустили проект «Настоящий 1945».
Афиша Daily 08:37
Происшествия

Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 07:38
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Общество

Губернатор Оренбургской области ужесточил режим самоизоляции

Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.
SM News 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное