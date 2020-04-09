В новой, уже пятой редакции рассказывается о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, лекарствах, которые запрещено или нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, а также о схемах медикаментозной профилактики коронавируса.

Общество Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.

Политика Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.

Здоровье Коронавирус поражает головной мозг Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество Польша продлила закрытие границ ещё на две недели Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.

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Общество В России временно упростят регистрацию безработных Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.

Экономика «Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Происшествия Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.