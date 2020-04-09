Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

В новой, уже пятой редакции рассказывается о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, лекарствах, которые запрещено или нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, а также о схемах медикаментозной профилактики коронавируса.
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Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Агентство Москва05:17

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Газета.Ru05:04
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Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
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В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Вирусологи оценили исследование свойств антипаразитарного препарата ивермектина, который, по предположению ученых, может был полезен в борьбе с коронавирусом.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
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Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
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В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
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В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
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В Болгарии осквернили братскую могилу советским воинам

Братскую могилу советских воинов в болгарском Добриче осквернили неизвестные вандалы.
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