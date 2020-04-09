Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинздрав РФ выпустил пятую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликован в четверг, 9 апреля.
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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости05:33

Минздрав озвучил схему профилактики для контактировавших с заболевшими COVID-19

Московский Комсомолец06:11

Минздрав РФ выпустил пятую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Известия05:50

Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Аргументы и Факты06:21

Минздрав России представил новые рекомендации по лечению коронавируса

Вечерняя Москва05:21

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Агентство Москва05:17

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Газета.Ru05:04
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Игры

В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion

Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Игромания.ру 10:24
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В Воронежскую область в разгар пандемии вернулись 1476 туристов

В Воронежскую область в период с 24 марта по 6 апреля из-за границы вернулось 1476 человек.
Обозреватель Врн 11:50
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

Медики, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Интернет

Google запретила сотрудникам использовать Zoom

Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
ПРАЙМ 10:51
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

РБК 10:54
Фигурное катание

В ФФККР назвали непрофессионализмом путаницу вокруг Степановой

В информации ВФЛА и РУСАДА сообщается о легкоатлетке Степановой. Коган считает такую путаницу непрофессионализмом.
ProstoProSport 09:19
Общество

Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля

Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Коммерсантъ Саратов 12:34
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Гостей приезжающих в Оренбургскую область раскритиковал Денис Паслер

В своем очередном обращении губернатор Оренбургской области Денис Паслер подверг критики граждан, которые приезжают в Оренбургскую область и не соблюдают режим карантина.
Time56.ru 12:38
Общество

СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе

«В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.
ФАН 12:44
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу

В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.
ГЛАС.RU вчера в 03:49
Культура

Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает

Известия 07 апреля в 03:00
Наука

Создан «пластырь» для восстановления сердца после инфаркта

ToDay News Ufa 07:52
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Происшествия

В Мурманской области расследуют массовое заражение коронавирусом

Житель города Апатиты Мурманской области, вернувшийся из туристической поездки на Кубу и не соблюдавший режим самоизоляции, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").
DP.RU 13:28
Шоу-бизнес

Лещенко обвинил Малахова в нарушении карантина

ФедералПресс вчера в 03:51
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