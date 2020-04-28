Коронавирус
АвторадиоМинздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список рекомендованных лекарств с 9 до 13.
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Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно
Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
Дождь вчера в 10:24
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Лавров: Россия продолжит финансировать ВОЗ
Россия не собирается прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.
Вестник Кавказа 09:04
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению
Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
Дни24 09:04
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Авто
Новый BMW iX3 показали на официальных фотографиях
В Сети опубликовали снимки товарного варианта электрического кроссовера BMW iX3. Публичная премьера новинки должна состояться 2020 году.
SpeedMe вчера в 10:54
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Общество
Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова
Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Газета.Ru 07:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В День Победы к набережной Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в 9 мая к набережным Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота.
Piter.tv 09:37
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09