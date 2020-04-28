Коронавирус

АвторадиоАвторадиоМинздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список рекомендованных лекарств с 9 до 13.
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Российская газета08:44

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению коронавируса

Агентство Москва06:58

Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости07:45

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Газета.Ru07:30

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

РЕН ТВ07:11

В Минздраве РФ доработают методические рекомендации по лечению COVID-19

Москва 2404:25

В Минздраве обсудили новые рекомендации по лечению COVID-19

АБН04:01
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

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О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Политика

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Lenta.ru 07:12
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Лавров: Россия продолжит финансировать ВОЗ

Россия не собирается прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.
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Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
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Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
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