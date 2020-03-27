Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Был дополнен раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, уточнены схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания.
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Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости12:05

Минздрав России расширил до шести список препаратов для лечения коронавируса

Русская Планета08:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
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В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
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Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

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Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
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