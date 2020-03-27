Коронавирус
ВедомостиМинздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Был дополнен раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, уточнены схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания.
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Фармацевтический вестниквчера в 04:24
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Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками
У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
Энергетика
Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года
Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Общество
BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса
Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Политика
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Энергетика
США отменили план закупки нефти для стратегического резерва
Администрация Трампа не получила финансирование от конгресса, что отменило планы закупки нефти для пополнения стратегического запаса страны на 77 миллионов баррелей.
Политика
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Более двух третей россиян (69%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
Врач объяснила, как коронавирус так быстро распространился в Италии
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь
Китай, Россия и Куба направили в Италию необходимые медицинские материалы и своих экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом, пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel.
Политика
Лукашенко задумался о происхождении коронавируса
Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Футбол
«Урожай» переименуют в «Кубань». У клуба будет новая эмблема
В жизни все бывает, конечно, но я не вижу препятствий, чтобы наш клуб назывался «Кубанью».
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Религия
РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь
Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Общество
«Каникулы» относительно строгого режима
Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Транспорт
ГИБДД вводит особый режим работы из-за коронавируса
Ведомство минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг. ГИБДД вводит особый режим работы из-за вируса.
Финансы
Падение гривны на Украине: пробит очередной «психологический барьер»
Киев, 27 марта 2020, 12:11 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 27 марта, возобновила падение после кратковременной стабилизации и «пробила» психологический барьер в 28 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.