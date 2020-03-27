Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.

Авто Volkswagen останавливает работу заводов в России Фото: Volkswagen Представители компании Volkswagen сообщили о том, что вынуждены закрыть заводы в Калуге и нижнем Новгороде.

Общество В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.

Здоровье В Саратове подтвердили второй случай коронавируса Саратов, 27 марта 2020, 22:27 — REGNUM В Саратове подтвердили второй случай заражения коронавирусом у жительницы областного центра.

Общество В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.

Общество Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.

Общество Россиян ожидает неделя выходных С 28 марта (суббота) по 5 апреля (воскресенье) в России объявлены выходными днями с сохранением заработной платы.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Здоровье Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969 Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус Тест на коронавирус, который сдал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но он действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.

Политика В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Здоровье Япония демонстрирует самурайское спокойствие, не ударяясь в «панический карантин» Названное издание информирует о том, что жители японских островов не ударились в «панический карантин» и при этом, судя по цифрам, меньше других страдают заболеванием, прямо связанным с коронавирусом.