Коронавирус
ИзвестияМинздрав обновил рекомендации против коронавируса
Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.
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Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19
Фармацевтический вестник13:49
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В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
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На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
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