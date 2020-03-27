Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинздрав обновил рекомендации против коронавируса

Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.
Читать в источнике
Комментировать587

Подробнее о событии

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Известия15:43

Минздрав России расширил до шести список препаратов для лечения коронавируса

Русская Планета08:54

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости12:05

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых

ТАСС09:34

Минздрав назвал проходящие клинические испытания препараты от вируса

РБК09:21

Названы тестируемые в России препараты от коронавируса

Lenta.ru08:57

Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19

Фармацевтический вестник13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Авто

Volkswagen останавливает работу заводов в России

Фото: Volkswagen Представители компании Volkswagen сообщили о том, что вынуждены закрыть заводы в Калуге и нижнем Новгороде.
Daily-Motor.Ru 24 марта в 13:18
Общество

В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Ридус 10:09
Здоровье

В Саратове подтвердили второй случай коронавируса

Саратов, 27 марта 2020, 22:27 — REGNUM В Саратове подтвердили второй случай заражения коронавирусом у жительницы областного центра.
REGNUM 15:27
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
РИА Новости 15:12
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина

В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.
Российская газета 13:54
Здоровье

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Футбол

«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»

Спорт-Экспресс 15:01
Общество

Россиян ожидает неделя выходных

С 28 марта (суббота) по 5 апреля (воскресенье) в России объявлены выходными днями с сохранением заработной платы.
Медиа-Центр 35media.ru 25 марта в 10:14
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Известия 13:04
Общество

У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус, который сдал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но он действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.
ТАСС 15:43
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Футбол

Экс-футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Вести.Ru 02:58
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Армия и оружие

Российские военные врачи прибыли в Бергамо

НТВ вчера в 02:39
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:42
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета 15:46
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье

Япония демонстрирует самурайское спокойствие, не ударяясь в «панический карантин»

Названное издание информирует о том, что жители японских островов не ударились в «панический карантин» и при этом, судя по цифрам, меньше других страдают заболеванием, прямо связанным с коронавирусом.
Свободная Пресса 14:29
Экономика

Российские биржевые индексы пошли вниз вслед за нефтью

Российский рынок акций утром снижается: игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное