Коронавирус
ИзвестияМинздрав обновил рекомендации против коронавируса
Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.
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Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19
Фармацевтический вестник13:49
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Общество
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
180 человек контактировали с женщиной с подозрением на коронавирус в Иркутске
В Иркутске находится около 180 человек, которые были в контакте с женщиной, прилетевшей из ОАЭ.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
Наука
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост
Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Общество
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
Гаджеты
СМИ узнали о планах Apple перенести выпуск первых iPhone 5G
Американская компания Apple может перенести на несколько месяцев выпуск первой линейки iPhone 5G из-за коронавируса.
Экономика
Рынок золота столкнулся с самыми серьезными испытаниями за всю историю
Рынок золота связывает эти центры с шахтами, разбросанными по всему миру, и нефтеперерабатывающими заводами, которые скупают золотую руду у шахтеров, а также лом и ювелирные изделия и производят слитки и монеты различных размеров — все, что пользуется наибольшим спросом.
Общество
FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве
Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве, за чем последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Авто
Volkswagen продлил карантин на своих заводах в Германии
Временная остановка выпуска на немецких предприятиях Volkswagen продлится на четыре дополнительных дня – до 9 апреля.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Футбол
Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида
Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Общество
Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Общество
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов
Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
Транспорт
Из-за пандемии ГИБДД переходит на особый режим работы
В МВД рассказали, что переходят на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Футбол
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Финансы
Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.