Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинздрав обновил рекомендации против коронавируса

Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.
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Названы тестируемые в России препараты от коронавируса

Lenta.ru08:57

Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19

Фармацевтический вестник13:49

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости12:05

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых

ТАСС09:34

Минздрав назвал проходящие клинические испытания препараты от вируса

РБК09:21

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Известия15:43

Минздрав России расширил до шести список препаратов для лечения коронавируса

Русская Планета08:54
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА 02:24
Общество

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

Коммерсантъ 13:18
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости 18:29
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Происшествия

180 человек контактировали с женщиной с подозрением на коронавирус в Иркутске

В Иркутске находится около 180 человек, которые были в контакте с женщиной, прилетевшей из ОАЭ.
Твой Иркутск 12:06
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Автоновости дня 04:18
Общество

Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
News.ru 19:11
Наука

Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
РБК 06:15
Экономика

Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
RuNews24.ru 12:34
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском вчера в 07:16
Общество

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 05:51
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
РБК вчера в 21:13
Гаджеты

СМИ узнали о планах Apple перенести выпуск первых iPhone 5G

Американская компания Apple может перенести на несколько месяцев выпуск первой линейки iPhone 5G из-за коронавируса.
DP.RU вчера в 04:02
Экономика

Рынок золота столкнулся с самыми серьезными испытаниями за всю историю

Рынок золота связывает эти центры с шахтами, разбросанными по всему миру, и нефтеперерабатывающими заводами, которые скупают золотую руду у шахтеров, а также лом и ювелирные изделия и производят слитки и монеты различных размеров — все, что пользуется наибольшим спросом.
Profinance.ru 07:14
Общество

FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве

Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве, за чем последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
РБК 20:25
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Авто

Volkswagen продлил карантин на своих заводах в Германии

Временная остановка выпуска на немецких предприятиях Volkswagen продлится на четыре дополнительных дня – до 9 апреля.
SpeedMe 10:25
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Футбол

Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида

Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Чемпионат 11:49
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
ТАСС 01:23
Транспорт

Из-за пандемии ГИБДД переходит на особый режим работы

В МВД рассказали, что переходят на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса.
Мой Брянск вчера в 07:57
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru вчера в 00:27
Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Sport.ru 18:58
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM вчера в 07:03
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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