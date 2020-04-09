Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу. Министерство привело несколько этиотропных (направленных на устранение причины) препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения COVID-19.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Происшествия Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.

Происшествия В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.

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