Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу. Министерство привело несколько этиотропных (направленных на устранение причины) препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения COVID-19.

Энергетика Россия может согласиться на сокращение добычи нефти Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

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Общество Мишустин: инвалидность продлят автоматически Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Транспорт Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.

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