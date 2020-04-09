Коронавирус
КоммерсантъМинздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу. Министерство привело несколько этиотропных (направленных на устранение причины) препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения COVID-19.
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Методические рекомендации по лечению коронавируса у детей начали разрабатывать в РФ
Вечерняя Москвавчера в 10:28
CDC убрали с сайта рекомендации по применению препаратов для лечения COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 09:11
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Транспорт
Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля
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Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
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В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Путин сократил взносы и отсрочил выплаты по налогам для бизнеса
Размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса сократили с 30% до 15%. Это поможет компаниям выплачивать зарплаты сотрудникам.
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Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом
В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
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Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели
Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
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Общество
Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.