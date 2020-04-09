Коронавирус
КоммерсантъМинздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу. Министерство привело несколько этиотропных (направленных на устранение причины) препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения COVID-19.
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Методические рекомендации по лечению коронавируса у детей начали разрабатывать в РФ
Вечерняя Москвавчера в 10:28
CDC убрали с сайта рекомендации по применению препаратов для лечения COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 09:11
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