Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу. Министерство привело несколько этиотропных (направленных на устранение причины) препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения COVID-19.
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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Коммерсантъ05:28

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Доктор Питер08:39

Минздрав России перечислил препараты для лечения коронавируса

URA.Ru05:38

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

РИА Новости08:33

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

РБК05:24

Методические рекомендации по лечению коронавируса у детей начали разрабатывать в РФ

Вечерняя Москвавчера в 10:28

CDC убрали с сайта рекомендации по применению препаратов для лечения COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 09:11
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Кино

Студия Михаила Зыгаря и «Яндекс» запустили проект «Настоящий 1945»

Студия Михаила Зыгаря «История Будущего» вместе с издательством «Яндекса» запустили проект «Настоящий 1945».
Афиша Daily 08:37
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:14
Общество

Развеян еще один миф о способе передачи коронавируса

По словам Илича, инфекция не размножается на упаковке продуктов, например.
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Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Экономика

В России могут подорожать продукты

По данным Руспродсоюза, которыми в ведомстве поделились с Известиями, поставщики продуктов питания предупредили о повышении закупочных цен на продовольственные товары.
Капитал страны 07 апреля в 03:48
Общество

Правительство России упростило порядок оформления инвалидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Молодежь Дагестана 08:27
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей

В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
ТК Звезда 07:35
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн. рублей.
Мой Брянск 08:47
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Газета.Ru вчера в 15:55
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Кремль надеется, что Израиль передаст России Александровское подворье

Кремль надеется, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

Британцы жгут вышки 5G из-за коронавируса

ForPost 06:55
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Армия и оружие

Нигерия получила первую партию китайских танков и самоходных гаубиц

По данным, представленным нигерийскими военными, в первую партию вошло 17 единиц бронетехники - это основные танки VT4, колёсные САУ ST1 и самоходные гаубицы SH2.
Военное обозрение 08:46
Общество

Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ

Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.
Рамблер вчера в 12:08
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Футбол

Павлюченко рассказал о приезде Федуна с людьми в масках и с автоматами

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко поведал историю, как владелец клуба Леонид Федун приехал на базу команды в сопровождении вооруженных людей.
ProstoProSport 07:02
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Здоровье

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 03:46
Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Вечерняя Москва 08:47
Общество

Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 9:00 8 апреля саратовцы оформили порядка 142 тыс. документов в районных администрациях и мэрии города.
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Политика

В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
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Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
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