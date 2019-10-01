Здоровье

BFM.ruBFM.ruМинздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

Минздрав РФ посчитал видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина нарушением врачебной этики. «Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
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