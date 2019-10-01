Здоровье
BFM.ruМинздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
Минздрав РФ посчитал видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина нарушением врачебной этики. «Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится на сайте ведомства.Ведомости05:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Авто
Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу
Автомобиль Suzuki S-Presso выпускается в Индии и продаётся только на местном рынке.
Wroom.ru вчера в 04:53
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Политика
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Политика
Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Спорт
Новый каток в Челнах обустроят на месте ипподрома
Каток для массового посещения горожан в Набережных Челнах могут обустроить на месте ипподрома.
БИЗНЕС Online 02:38
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Гаджеты
LG выпускает беспроводные наушники LG Tone+Free
Компания LG анонсировала новые полностью беспроводные наушники LG Tone+Free.
ITZine.ru 07:11
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Авто
Компания Geely построит завод по производству летающих автомобилей
По данным пресс-службы компании, в ближайшее время стартует строительство завода по производству летающих автомобилей Terrafugia.
SpeedMe вчера в 08:02