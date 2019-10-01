с чего всё началось

Минздрав РФ посчитал видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина нарушением врачебной этики. «Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.

Культура Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Происшествия Подполковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Общество Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении «Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.

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Политика МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Общество От Антарктиды откололся гигантский айсберг От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.

Кино Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.

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Общество Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.

Авто Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.

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Происшествия СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.

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Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.