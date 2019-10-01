с чего всё началось

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии». Ранее газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.

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Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

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