Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии». Ранее газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.
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с чего всё началось
Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится
 на сайте ведомства.
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