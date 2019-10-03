Здоровье
Московский КомсомолецМинздрав обвинил регионы в отсутствии лекарств от склероза
Ранее РБК сообщило о неисполнении закупок препаратов для лечения склероза в семи российских регионах. Речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Челябинской и Архангельской областях, республиках Тува и Башкирия и Пермском крае.
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с чего всё началось
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания.РБК02:01
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Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Политика
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:05
Единоборства
Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» появился в продаже
Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 01 октября в 05:17
Политика
Путин все-таки уволил главу ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Профиль 07:26
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Игры
В России запустился стриминговый сервис NVIDIA Now
В NVIDIA сделали заявление о запуске в Российской Федерации NVIDIA Now - стримингового сервиса.
В городе R 13:21
Политика
Зеленский назначил секретарем СНБО Украины бывшего мэра Луганска
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Московский Комсомолец 07:41
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
Телеканал 360° 13:14
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
Известия вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Космос
Найден способ для космических путешествий через червоточины
Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.
Rusargument 01 октября в 20:43
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 11:19
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Споры по поводу контроля за качеством нефти начались после того, как в середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений.
РБК 12:19
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 09:30
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг в переговорах с КНДР
Российский президент считает, что Трамп стал первым американским лидером, которому хватило смелости преодолеть символическую демаркационную линию и начать переговоры с Ким Чен Ыном.
Экономика сегодня 11:56