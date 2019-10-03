В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания.

с чего всё началось

Ранее РБК сообщило о неисполнении закупок препаратов для лечения склероза в семи российских регионах. Речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Челябинской и Архангельской областях, республиках Тува и Башкирия и Пермском крае.

Минздрав обвинил регионы в отсутствии лекарств от склероза

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