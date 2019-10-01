Здоровье
Вести.RuМинздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии. Сейчас в онкоцентре работает комиссия Минздрава, сообщает "Интерфакс".
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