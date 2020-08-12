Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса. На брифинге, трансляцию которого ведет RT на своем YouTube-канале, глава ведомства заявил, что она вызвана страхом конкуренции. По его мнению, критика безосновательна.В источнике
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