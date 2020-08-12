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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса. На брифинге, трансляцию которого ведет RT на своем YouTube-канале, глава ведомства заявил, что она вызвана страхом конкуренции. По его мнению, критика безосновательна.В источнике
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РБК

Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины

РБК04:50
RT на русском

Минздрав оценил зарубежные заявления о российской вакцине от COVID-19

RT на русском03:51
Коммерсантъ

Мурашко назвал критику российской вакцины от коронавируса безосновательной

Коммерсантъ04:38
Известия

Мурашко объяснил критику российской вакцины страхом конкуренции

Известия04:07
Lenta.ru

Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru03:56
ТАСС

Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от коронавируса

ТАСС04:50
РИА Новости

В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости03:46

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49

Рублю предрекли «невиданное дно»

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Московский Комсомолец04:39

Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform06:15
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

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РИА Новости05:56
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«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

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Интерфакс04:11

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

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РИА Новости22:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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