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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса. На брифинге, трансляцию которого ведет RT на своем YouTube-канале, глава ведомства заявил, что она вызвана страхом конкуренции. По его мнению, критика безосновательна.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Мурашко объяснил критику российской вакцины страхом конкуренции

Известия04:07
ТАСС

Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от коронавируса

ТАСС04:50
Коммерсантъ

Мурашко назвал критику российской вакцины от коронавируса безосновательной

Коммерсантъ04:38
РБК

Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины

РБК04:50
Lenta.ru

Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru03:56
RT на русском

Минздрав оценил зарубежные заявления о российской вакцине от COVID-19

RT на русском03:51
РИА Новости

В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости03:46

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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