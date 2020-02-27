Здоровье
Lenta.ruМинздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры. Об этом заявили в Минздраве, сообщает РИА Новости.
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Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды
Интерфаксвчера в 16:23
Минздрав объяснил данные об отсутствии водопровода в трети больниц и поликлиник
Rambler News Service05:18
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