Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств. Комментарий пресс-службы министерства здравоохранения публикует РБК.

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