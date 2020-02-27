Здоровье

BFM.ruBFM.ruМинздрав не согласился с выводами Счетной палаты

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств. Комментарий пресс-службы министерства здравоохранения публикует РБК.
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