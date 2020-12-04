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Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств

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Минздрав России объяснил, почему поднялись цены на ртутные градусники и ряд лекарственных препаратов, передает РИА "Новости". Как пояснили в пресс-службе ведомства, рост цен на медикаменты вызван повышением стоимости импортного сырья для их производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии и отказом от производства дешёвых градусников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
РИА Новостивчера в 13:08
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РБК

В Минздраве объяснили подорожание ртутных градусников и ряда лекарств

РБК19:15
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Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств

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В Минздраве назвали причины роста цен на лекарства и ртутные градусники

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Минздрав объяснил, почему подорожали градусники: нет дешевых

Фонтанка.Рувчера в 14:12
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В России объяснили рост цен на ртутные градусники и лекарства

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В Минздраве объяснили, почему выросли цены на ртутные градусники и ряд препаратов

Кубанские новостивчера в 13:45
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Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

РИА Новостивчера в 13:08

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.
Motorsport.com Россиявчера в 12:29

У Тесака нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины в убийствах

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли у него еще одну предсмертную записку, в которой он отрицал какую-либо причастность к совершенным убийствам, инкриминированным ему.
ТАСС3 декабря в 15:40

Во Владимирской области построят деревообрабатывающий комбинат за 5 млрд рублей

В приветственном слове губернатор Владимирской области сказал, что регион заинтересован в таких крупных и надежных инвесторах, как "Лузалес" – компания готова вложить в реализацию инвестиционного проекта около 5 миллиардов рублей, создать около 400 новых рабочих мест, обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Владимирские ведомости3 декабря в 11:17

Фигуристы Туктамышева и Алиев сдали положительные тесты на COVID-19

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева и чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев получили положительные результаты теста на коронавирус.
Известия3 декабря в 03:30

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Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Коммерсантъвчера в 14:14