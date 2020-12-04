Минздрав России объяснил, почему поднялись цены на ртутные градусники и ряд лекарственных препаратов, передает РИА "Новости". Как пояснили в пресс-службе ведомства, рост цен на медикаменты вызван повышением стоимости импортного сырья для их производства.

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