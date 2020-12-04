Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств
Минздрав России объяснил, почему поднялись цены на ртутные градусники и ряд лекарственных препаратов, передает РИА "Новости". Как пояснили в пресс-службе ведомства, рост цен на медикаменты вызван повышением стоимости импортного сырья для их производства.В источнике
С чего всё началось
Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов
Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии и отказом от производства дешёвых градусников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
РИА Новостивчера в 13:08
Подробнее о событии
В Минздраве объяснили, почему выросли цены на ртутные градусники и ряд препаратов
Кубанские новостивчера в 13:45