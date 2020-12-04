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Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

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Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии и отказом от производства дешёвых градусников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
РИА Новостивчера в 13:08
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Lenta.ru

В России объяснили рост цен на ртутные градусники и лекарства

Lenta.ruвчера в 14:00
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Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств

Газета.Ruвчера в 15:54
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В Минздраве назвали причины роста цен на лекарства и ртутные градусники

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Минздрав объяснил, почему подорожали градусники: нет дешевых

Фонтанка.Рувчера в 14:12
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В Минздраве объяснили подорожание ртутных градусников и ряда лекарств

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В Минздраве объяснили, почему выросли цены на ртутные градусники и ряд препаратов

Кубанские новостивчера в 13:45
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Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

РИА Новостивчера в 13:08

«Режиссура еще хромает»: Корчевников высмеял карьеру Зеленского

Ведущий программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Корчевников не без иронии пошутил о карьере Владимира Зеленского - бывшего комика, ставшего во многом благодаря сериалу «Слуга народа» президентом Украины.
«Режиссура еще хромает»: Корчевников высмеял карьеру Зеленского
Shraibikus News2 декабря в 08:39

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Трамп подписал «закон Родченкова»

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Глава владимирского департамента задержан за взятку в 9 млн рублей

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Российская газетавчера в 08:16